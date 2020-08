Stadt Hanau – Verkehr: Vollsperrung der Feuerbachstraße ab Mittwoch, 12. August

Erstellt in

Stadt Hanau – Verkehr: Auf eine Vollsperrung müssen sich die Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Lamboy einstellen. Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Fernwärmeleitung ist von Mittwoch, 12. August, an die Feuerbachstraße in dem Teilstück zwischen der Lamboystraße und Cranachstraße nicht befahrbar.

Die Sperrung dauert bis voraussichtlich 28. August. Eine Umfahrung ist über die Chemnitzer Straße und Cranachstraße möglich, eine Umleitung ist nicht ausgeschildert. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist von beiden Seiten möglich.

