Stadt Hanau – Verkehr: Zufahrt zu Ordnungsamt und Parkhaus Kinopolis II wieder frei

Erstellt in

Vollsperrung Am Steinheimer Tor in Hanau-Innenstadt verschiebt sich nach Westen.

Hanau – Aufgrund von Straßenbauarbeiten am Knotenpunkt Kreuzung Am Steinheimer Tor B 45/Steinheimer Straße wurde die vorhandene Vollsperrung in Richtung Westen vorgerückt.

Das heißt die Zufahrt zum Ordnungsamt und Parkhaus Kinopolis II ist aus der Steinheimer Straße kommend wieder frei befahrbar. Voraussichtliche Dauer der Sperrung ist bis 15. November 2020.

Eine Umleitung ist über die B 45 Am Steinheimer Tor – Nußallee – Kreisverkehr Kanaltor – Kanaltorplatz – Römerstraße – Steinheimer Straße ausgeschildert.

***

Stadt Hanau

Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 14-18

63450 Hanau