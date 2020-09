Stadt Hanau – Was kommt nach der vierten Klasse?

Stadtelternbeirat präsentiert Ratgeber für das Schuljahr 2020/21.

Hanau – Staatliche oder private Bildungseinrichtung? Integrierte oder kooperative Gesamtschule? Haupt-, Realschule, Gymnasium oder eine Berufliche Schule? Die Hanauer Schullandschaft ist vielfältig und bietet jedem Kind den passenden Bildungsweg. Zur Unterstützung der Eltern bei der Entscheidung über die künftige Schullaufbahn ihres Kindes im Anschluss an die Grundschulzeit, hat der Stadtelternbeirat (STEB) den Ratgeber „Was kommt nach 4?“ aktualisiert, strukturiert und in einer Auflage von 2500 Exemplaren neu aufgelegt. Alexander Happel, Vorsitzender des Stadtelternbeirats der Stadt Hanau (STEB) übergab die Broschüre an Susanne Meißner, Leiterin des Staatlichen Schulamtes für den Main-Kinzig-Kreis, und Bürgermeister Axel Weiss-Thiel vor dem Staatlichen Schulamt.

Die hochwertige und informative Broschüre wird in diesen Tagen an den Grundschulen an die Eltern der Viertklässler verteilt. Außerdem kann sie im Internet unter der Adresse www.steb-hanau.de eingesehen und heruntergeladen werden. Zudem können Interessierte ab sofort, ein Exemplar im Stadtladen im Rathaus abholen.

„Die Stadt Hanau bietet eine große Vielfalt von Schulformen an. Für Mütter und Väter ist es nicht immer leicht, die Entscheidung zu treffen, welche weiterführende Schule Sohn oder Tochter nach der vierten Klasse besuchen soll“, sagte Weiss-Thiel. Der vorliegende Ratgeber biete eine wertvolle Orientierungshilfe. Es sei dem Stadtelternbeirat hoch anzurechnen, dass er die 46-seitige Broschüre jedes Jahr aufs Neue herausgebe und ehrenamtlich viele Stunden in die Produktion und Aktualisierung der Informationen investiere. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist sehr hilfreich für Eltern, die sich einen Eindruck verschaffen wollen“, so der Bürgermeister.

„Wir haben uns große Mühe gegeben alle Informationen auf den neuesten Stand zu bringen und Sponsoren zu werben, um die Druckkosten des Heftes zu reduzieren. Das war unter den Umständen der beginnenden Corona-Pandemie gar nicht so einfach“, berichtet Alexander Happel. „Doch es war uns wichtig, auch in diesem Jahr wieder den Eltern alle wichtigen Informationen an die Hand zu geben, um die richtige Schule auszuwählen, die ihrem Kind die besten Chancen bietet, dessen Talente voll zu entfalten.“ Auch Susanne Meißner betont die Bedeutung der Broschüre: „Auf Grund der Corona-Pandemie ist es möglich, dass in diesem Jahr die Informationsabende und Tage der offenen Tür an den Schulen leider ausfallen müssen. Daher ist diese ausführliche und informative Broschüre wichtiger denn je, damit die Eltern sich ein Bild von den verschiedenen Optionen in Hanau machen können“, sagte sie.

Neben einer Beschreibung der unterschiedlichen Schulformen stellen sich in der Broschüre die weiterführenden Schulen mit ihren Eckdaten und jeweiligen Profilen vor. Außerdem gibt es eine Übersicht über das Schulsystem in Hessen, Infos zur Übernahme der Beförderungskosten und einen zeitlichen Ablauf für die Entscheidungsfindung. Unter der Überschrift „Wie bereite ich mein Kind auf den Schulwechsel vor?“ gibt es zudem Tipps für die Eltern. Die Kosten von mehreren tausend Euro teilen sich die Stadt Hanau und der STEB, dadurch kann die Broschüre kostenlos an die Eltern verteilt werden.

„Viel Herzblut steckt in dem Ratgeber und viel Klinken putzen um Sponsoren zu werben. Denen hier ich an dieser Stelle besonderen Dank aussprechen möchte“, sagte der STEB-Vorsitzende Happel. Tatkräftige Unterstützung erfahre das Team auch vom Schulverwaltungsamt und dem Staatlichen Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis. „Für das nächste Ratgeberheft im neuen Schuljahr werden auch wieder Sponsoren gesucht: „Es sollten Unternehmen sein, die sich mit den Themen Bildung und Familie identifizieren können. Sie erhalten im Gegenzug die Möglichkeit eine Werbeanzeige im Heft zu platzieren“, erklärt der STEB-Vorsitzende. Interessierte können sich per Mail bei steb-hanau@gmx.de melden.

