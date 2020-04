Stadt Kassel – Achtung: Erhöhte Waldbrandgefahr in Kassel

Stadt Kassel – Achtung: Seit Wochen hat es in Nordhessen nicht mehr ergiebig geregnet. Die warmen Temperaturen und der starke Wind der vergangenen Tage haben die Vegetation und die oberen Bodenschichten in Feld, Wald und Wiese zusätzlich ausgetrocknet. Wegen des anhaltend trockenen Wetters besteht in Hessen eine erhöhte Waldbrandgefahr.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Kassel und die umliegenden Landkreise aktuell die Warnstufe 3 (mittlere Gefahr) festgelegt. Ergiebige Niederschläge, die zur Entspannung der Situation führen könnten, sind nicht in Sicht. Die Feuerwehr Kassel ruft daher zu besonderer Vorsicht und Aufmerksamkeit auf.

Folgende Regeln gilt es zu beachten:

Beachten Sie das Verbot für offenes Feuer in Wäldern. Dies gilt auch für Grillfeuer.

Rauchen ist im Wald grundsätzlich nicht gestattet.

Keine Flaschen wegwerfen. Flaschen oder Scherben aus Mineralglas können wie eine Lupe wirken. So kann durch den Brennglaseffekt ein Feuer entstehen.

Keine brennenden Gegenstände oder Zigarettenkippen aus dem Fahrzeug werfen. So kann schnell ein Vegetations- oder Waldbrand entstehen.

Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze beim Ausflug in die Natur. Trockene Grasflächen unter Fahrzeugen können sich durch heiße Katalysatoren und Auspuffrohre entzünden. Dies betrifft neben allen Modellen mit am Fahrzeugboden liegenden Katalysatoren (viele Pkw mit Otto-Motoren) künftig auch immer mehr Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro VI. Werden diese in den Regenerationsmodus geschaltet, können sehr hohe Temperaturen auftreten.

Zufahrtswege in die Wälder für die Feuerwehr freihalten

Alle Waldbesucher werden zudem gebeten, die Zufahrtswege in die Wälder nicht mit Fahrzeugen zu blockieren. Sie sind wichtige Feuerwehrzufahrten und Rettungswege für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und anderer Hilfsdienste. Beachten Sie unbedingt die Park- und Halteverbote. Personenwagen dürfen nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden.

Melden Sie Brände oder Rauchentwicklung sofort über den Feuerwehr-Notruf 112. Dabei kommt es auch auf eine möglichst präzise Ortsbeschreibung an, um die Feuerwehr gezielt zum Einsatzort zu führen. Nutzen Sie die gekennzeichneten Forst-Rettungspunkte, allgemein bekannte Parkplätze oder ähnliches, um die Lage der Brandstelle zu beschreiben.

Verhindern Sie durch eigene Löschversuche, dass sich kleine Entstehungsbrände weiter ausbreiten. Bringen Sie sich selbst dabei aber nicht in Gefahr.

