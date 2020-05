Stadt Kassel – Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung tagt am 20. Mai

Erstellt in

Kassel – Zu seiner nächsten Sitzung trifft sich der Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung am Mittwoch, 20. Mai, 17 Uhr, im Sitzungssaal der Stadtverordneten des Rathauses.

Themen der Tagesordnung sind unter anderem die Konzepte zur „Digitalen Bildung“, die Grundschulkapazitäten in Bettenhausen, die Auswirkungen von Corona sowie die Begleitung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise.

Weitere Informationen unter kassel.de/sitzungskalender

Hinweis:

Der Zutritt zur Zuschauerempore des Sitzungssaals ist nur durch Vorlage einer Einlasskarte in Verbindung mit einem gültigen Lichtbildausweis möglich. Gäste werden gebeten, während der Sitzung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die empfohlenen Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden nur begrenzt Einlasskarten ausgegeben.

Einlasskarten können ab sofort telefonisch unter 0561/787-1226 oder per E-Mail: stavo-buero@kassel.de angefordert werden.



