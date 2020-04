Stadt Kassel – Coronavirus: Pflanzenbörse und Kasseler Gartenkultur finden nicht statt

Erstellt in

Stadt Kassel – Coronavirus: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können die Pflanzenbörse im Botanischen Garten und das Frühlingsfest im und am „Werkhof am Park Schönfeld“ am 17. Mai nicht stattfinden.

Ebenso muss die Kasseler Gartenkultur, die für den 16. und 17. Mai geplant war, leider abgesagt werden.

Die Veranstalter hoffen, dass die Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können und freuen sich bereits jetzt auf ein Wiedersehen mit allen Akteuren und Besuchern.

