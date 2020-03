Stadt Kassel – Earth Hour 2020: Kassel bei weltweiter Klimaschutzaktion des WWF wieder dabei

Stadt Kassel – Earth Hour 2020: Rund um den Globus gehen am Samstag, 28. März 2020, um 20.30 Uhr, für eine Stunde die Lichter aus. Während der WWF Earth Hour hüllen tausende Städte ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit, darunter zum Beispiel der Eiffelturm in Paris, die Christus-Statue in Rio de Janeiro oder das Opernhaus in Sydney. Auch Kassel ist in diesem Jahr wieder dabei und wird Gebäude wie beispielsweise das Naturkundemuseum und Denkmäler wie die Spitzhacke verdunkeln und so ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

Privatpersonen sind ebenso aufgerufen, sich zu beteiligen und zuhause das Licht auszuschalten. Wer mitmachen möchte, findet unter wwf.de/earthhour Tipps für die eigene Earth Hour zuhause.

„Die Earth Hour sendet ein wichtiges Signal, dass wir alle mehr für den Klimaschutz tun müssen. Da sind wir natürlich gern dabei und hoffen, dass auch möglichst viele Einwohner mitmachen“, sagt Stadtrat Dirk Stochla. „Auch in dieser besonderen Zeit der Corona-Krise ist es notwendig und ohne großen Aufwand möglich, ein Zeichen für den Schutz des Planeten zu setzen. Diese Chance sollten wir zusammen nutzen.“

In Deutschland steht die Earth Hour dieses Jahr unter dem Motto „Für einen lebendigen Planeten“. Der WWF macht damit auf die Gefahren für die Artenvielfalt aufmerksam. Unzählige Tier- und Pflanzenarten drohten durch den Klimawandel von der Erde zu verschwinden.

Um das drängende Problem Klimawandel zu lösen, genüge ein einmaliges Licht-Aus jedoch nicht. Stattdessen käme es darauf an, jeden Tag möglichst umweltfreundlich zu leben. „Es sind häufig gerade die kleinen Dinge, die uns gar nicht wehtun, die aber für den Planeten einen großen Unterschied machen“, so Silke Hahn vom WWF. So empfehlen die Umweltschützer zum Beispiel, öfter mal das Auto stehen zu lassen oder bei der Ernährung auf weniger Fleisch und regionale Produkte zu achten.

Mit der Earth Hour appelliert der WWF Deutschland dieses Jahr an die politischen Entscheidungsträger und ruft ihnen zu: Es ist Zeit zu handeln – für einen lebendigen Planeten! Machen Sie mit und seien Sie bei der Earth Hour dabei! Schalten Sie am 28. März um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Gemeinsam mit Millionen Menschen auf der ganzen Welt werden wir im Klimaschicksalsjahr 2020 ein starkes Zeichen für unseren lebendigen Planeten setzen! Mehr Infos unter https://www.wwf.de/earthhour/

Ihren Anfang nahm die WWF Earth Hour im Jahr 2007 in Sydney, zu der mehrere hunderttausend Australier gemeinsam das Licht ausschalteten. Seit 2008 wird die Earth Hour international gefeiert.

Im vergangenen Jahr nahmen fast 400 deutsche Städte teil und schalteten für eine Stunde das Licht aus. Insgesamt verschwanden über 7000 Wahrzeichen in mehr als 180 Ländern im Dunkeln.

