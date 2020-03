Stadt Kassel – Familientag im Stadtmuseum am 15. März

Stadt Kassel – Ein Tag im Stadtmuseum Kassel für die ganze Familie findet am Sonntag, 15. März, von 10 bis 17 Uhr statt.

Im gesamten Museum wartet ein abwechslungsreiches Angebot mit fröhlichen Mitmachaktionen und unterhaltsamen Kurzführungen für Groß und Klein. Für die Jüngsten ist mit dem Spieleteppich Spaß garantiert, die Älteren können zur Musik von „Herrn Müller und seiner Gitarre“ mitsingen und mittanzen. Und mit herzhaften und süßen Leckereien sorgen die Freunde des Stadtmuseums Kassel e. V. für das leibliche Wohl. Der Eintritt ist an diesem Tag auch für Erwachsene frei.

Mitmachprogramm ab 10 Uhr

KasselWerkstatt

Voll 80er! Entwerft Buttons in einzigartigem Design – einfach ansteckend.

Voll verwandelt Schlüpft in bunte Kostüme aus unterschiedlichen Epochen.

Voll Spiel & Spaß Testet Euer Puzzle-Können und gestaltet Eure Ausmalbilder.

KasselFoyer

Voller Tatendrang Entdeckt spannende Kasseler Geschichten im Museum. Euch erwartet eine kleine Belohnung.

KasselBlick

Voll verknüpft Freundschaft verbindet. Knüpft Euer selbst gestaltetes Armbändchen.

Volles Risiko?! Spielt Euch den ganzen Tag durch die Brettspiele der 80er Jahre.

Veranstaltungsraum

12.30 bis 16 Uhr:

Voll anders Schminke verwandelt Euch in Prinzessin, Fabelwesen oder Pirat.

14.30 und 15.30 Uhr:

Voll Musik „Herr Müller und seine Gitarre“ sorgen für ausgelassene Stimmung.

Kurzführungen ab 11 Uhr

11 Uhr mit Klaus Wölbling (Sonderausstellung)

11.30 Uhr mit Claudia Panetta-Möller (Dauerausstellung)

12 Uhr mit PD Dr. Kai Füldner (Sonderausstellung)

12.30 Uhr mit Claudia Panetta-Möller (Dauerausstellung)

13 Uhr mit Margret Baller, Kinderführung (Sonderausstellung)

13 Uhr mit Margret Baller, Kinderführung (Dauerausstellung)

14 Uhr mit Hans Eichel (Sonderausstellung)

14.30 Uhr mit Viktoriya Tatarova in russischer Sprache (Dauerausstellung)

15 Uhr mit Laura Volk, Kinderführung (Sonderausstellung)

15.30 Uhr mit Sherin Khalil in arabischer Sprache (Dauerausstellung)

16 Uhr mit Klaus Wölbling (Sonderausstellung)

