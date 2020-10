Stadt Kassel – Goethestraße: Kurzfristige Änderung der Verkehrsführung

Stadt Kassel – In der Goethestraße finden derzeit vorbereitende Bauarbeiten zur Umgestaltung zur Fahrradstraße statt. Unglücklicherweise gibt es zusätzlich im Bereich Goethestraße / Ecke Kirchweg eine Störung an einer Fernwärmeleitung, die dringend behoben werden muss.

Aus diesem Grund muss die Verkehrsführung ab sofort bis voraussichtlich Donnerstag, 15. Oktober 2020 wie folgt geändert werden:

Aus Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße kommend kann an der Kreuzung Goethestraße / Kirchweg nicht mehr geradeaus in Richtung Goethestern gefahren werden. Lediglich das Abbiegen nach rechts und links in den Kirchweg ist möglich.

Vom Kirchweg kommend kann nicht nach rechts bzw. nach links in die Goethestraße in Richtung Goethestern gefahren werden. Lediglich das Abbiegen in die Goethestraße in Richtung Freiherr-vom Stein-Straße ist möglich.

Vom Goethestern kommend kann an der Kreuzung Goethestraße / Kirchweg lediglich weiter geradeaus in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße oder nach rechts in den Kirchweg gefahren werden.

Eine Umleitung über Kirchweg, Herkulesstraße und Pestalozzistraße wird ausgeschildert. Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer um Beachtung der geänderten Verkehrsführung und um erhöhte Vorsicht.

