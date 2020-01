Stadt Kassel – Sportgala: Kasseler Schulen und Vereine können ihre erfolgreichsten Sportler melden

Erstellt in

Stadt Kassel – Die 4. Kasseler Sportgala findet am Samstag, 4. April 2020, im Kongress Palais, Stadthalle, statt. Im Rahmen der Gala werden ab 18.30 Uhr im Blauen Saal die erfolgreichsten Schul-, Jugend, Bronze- und Silber Sportler des Jahres 2019 geehrt. Die Sportler der Kategorie Gold werden im Anschluss ab 20 Uhr bei der Gala im Großen Saal bei Show und Tanz geehrt.

Die Kasseler Schulen und Vereine sind ab sofort aufgerufen, ihre erfolgreichsten Sportler und Sportlerinnen über ein Online-Formular unter www.kassel.de/sportlerehrung zu melden. Dort stehen zudem alle wichtigen Verleihungsgrundsätze. Die Frist ist noch einmal verlängert worden: bis Sonntag, 12. Januar 2020, können Meldungen abgegeben werden. Später eingehende Meldungen können nicht berücksichtigt werden.

Tickets an verschiedenen Vorverkaufsstellen und im Internet

Tickets für die Sportgala sind erhältlich ab 15 Euro in verschiedenen Vorverkaufsstellen: HNA-Kartenservice, Bauer & Hieber, KULTURpunkt, Touristinformation, Fan Point, HNA-Geschäftsstelle Kassel sowie Tourist- und Kurinformation Bad Wihelmshöhe oder an der Abendkasse. Außerdem gibt es Eintrittskarten im Internet unter www.ADticket.de.

Erhältlich sind Flanierkarten (ohne Sitzplatzgarantie) sowie Karten für einen Platz auf der Empore oder Plätze am Tisch, ganz nah am Festprogramm.

Bei der Sportgala wird ein vielfältiges Programm mit Sportvorführungen und Showacts geboten. Ab 18.30 Uhr findet die Ehrung der erfolgreichsten Kasseler Sportlerinnen und Sportler aus dem Jahr 2019 statt. Ab 20 Uhr startet das Showprogramm im Großen Saal. Daran beteiligen herausragende Kasseler Sportlerinnen und Sportler. Nicht fehlen darf außerdem der Tanz bis in den frühen Morgen, ab 22 Uhr, sowohl im Großen Saal als auch in der Disco. Eine Live-Band und ein DJ sorgen für die passende Musik.

Mehr zur Sportgala im Internet: www.kassel.de/sportgala

