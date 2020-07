Stadt Kassel – Termin: Ortsbeirat Wesertor tagt am 15. Juli

Erstellt in

Stadt Kassel – Termin: Die Neuausrichtung des Stadtteilzentrums ist das erste Thema der Sitzung des Ortsbeirats Wesertor am Mittwoch, 15. Juli, um 18.30 Uhr in der Gemeinschaftseinrichtung in der Weserstraße 26. Dazu hat Ortsvorsteherin Ingeborg Jordan Bürgermeisterin Ilona Friedrich und eine Vertreterin des Diakonischen Werkes eingeladen.

Außerdem geht es um die Vergabe von Dispositionsmitteln. Mitteilungen schließen die Sitzung ab, vor deren Beginn die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit zum Fragenstellen haben.

Die Abstandsregelungen sind einzuhalten und Mund-Nasen-Bedeckungen empfohlen.

