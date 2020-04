Stadt Kassel – Umwelt: Die neue Kasseler Blumenwiese kommt – für mehr Vielfalt in Parks und Gärten

Stadt Kassel – Umwelt: Seit Jahren erfreuen die über die Stadt verteilten Blühflächen und Blumenwiesen nicht nur die Menschen.

Auch Bienen profitieren von der Blütenpracht, die bis in den Herbst hinein Nektar liefert. Ab sofort sind die beliebten Samentüten der Kasseler Blumenwiese wieder erhältlich. Sie wurden neu zusammengestellt und enthalten jetzt auch Samen der gelb blühenden Königskerzen, die den Kasseler Weinberg prägen.

Darüber freut sich auch Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel Marketing: „Die Kasseler Blumenwiesen sind inzwischen zu einer Marke geworden und überregional bekannt, sie stiften Identität. Aber auch Identitäten entwickeln sich weiter.“ Damit weist er darauf hin, dass sich in diesem Jahr nicht nur das Motiv und die Gestaltung der Tüten geändert haben, auch der Inhalt ist neu. Die Samentüten werden auch von Kassel Marketing zu Werbezwecken eingesetzt und verteilt.

Während in den letzten Jahren das Motto „Ein Blumenstrauß für einen Sommer“ hieß und in erster Linie einjährige Pflanzen in der Blumenmischung zu finden waren, hat das Umwelt- und Gartenamt mit der Firma Samen Rohde die Zusammensetzung grundlegend geändert. Neben ein- und zweijährigen Pflanzen wurden auch viele mehrjährige Pflanzen zu einer neuen Kasseler Mischung komponiert. So können die Blumen nun am geeigneten Standort für viele Jahren blühen, ohne immer wieder neu einsäen zu müssen.

Dies findet auch Verkehrsdezernent Dirk Stochla positiv. „Mit den dauerhaften Kasseler Blumenwiesen wird an vielen Stellen der Stadt das Straßenbild aufgewertet und freundlicher.“

Stadtbaurat Christof Nolda weist auf eine weitere Besonderheit der neuen Kasseler Blumenwiese hin: „Enthalten sind erstmals auch Samen, die auf den Weinbergterrassen geerntet wurden. Somit ist auch regionales Saatgut aus Kassel dabei, was aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvoll ist.“ Auffallen werden in diesem Zusammenhang insbesondere die gelb blühenden Königskerzen, die den Weinberg in den letzten Jahren schon so schön geprägt haben. Sie sind eine tolle Bienenweide und erfreuen durch die Hauptblüte im Juni und eine Nachblüte im September.

Nachhaltig sind auch die Samentüten selbst, die aus zu hundert Prozent kompostierbaren Papier bestehen.

Da die Samentüten in diesem Jahr nicht wie üblich zum Tag der Erde und der Pflanzenbörse verteilt werden können, werden die Tüten in einigen Park- und Grünanlagen zur Verfügung gestellt. Wie? Lassen Sie sich überraschen! Und halen Sie in jedem Fall die üblichen Sicherheitsmaßnahmen und –abstände ein!

An folgenden Orten sind die Samentüten ab 04. Mai zu finden:

an der Goetheanlage,

am Obelisk in der Treppenstraße,

am Brüder-Grimm-Platz,

an der Grünfläche am Edeka in Wolfsanger in der Nähe der Mitfahrerbank,

an der Grünfläche in der Ortsmitte in Waldau,

an der Wiese Wahlershäuser Straße in Kirchditmold und

im Dorothea-Viehmann-Park an der Altenbaunaer Straße.

Zusätzlich stehen dort auch in Töpfen gezogene Königskerzen bereit, die wie die Samentüten kostenlos abgegeben werden. Ursprünglich war auch hier geplant, diese inzwischen zur Charakterpflanze der Weinbergterrassen avancierte besondere Staude am Tag der Erde und der Pflanzenbörse an die Bevölkerung zu verteilen und so zu einer weiteren Verbreitung im Stadtgebiet beizutragen. Das Saatgut wurde vom Team der Kommunalen Arbeitsförderung im letzten Jahr gesammelt, ausgesät und die Pflanzen schließlich getopft und herangezogen.

Die Großblütige Königskerze ist eine zweijährige Pflanze, wird also in diesem Jahr blühen. Sie ist besonders gut an Trockenheit angepasst, was durch ihre wollig-filzige Behaarung erkennbar ist, die die Verdunstung reduziert. Sie wird intensiv von Bienen, Hummeln und anderen Insekten beflogen und ist eine wertvolle Bereicherung eines naturnahen Gartens. Wichtig für das optimale Gedeihen ist für die Königskerzen wie auch die Kasseler Blumenwiese ein möglichst sonniger Standort. Hinweise zur Aussaat der Blumenmischung finden sich auf der Samentüte.

Die Gestaltung und Konzeption der neuen Kasseler Blumenwiese ist ein Kooperationsprojekt von Kassel Marketing, Die Stadtreiniger Kassel, Samen Rohde und dem Umwelt- und Gartenamt. Die Samentüten sind ebenfalls ab 4. Mai in der Tourist Information von Kassel Marketing in der Wilhelmsstraße 23 erhältlich. Bei Samen Rohde am Königsplatz erhält jeder Kunde zu seinem Einkauf eine Packung „Kasseler Blumenwiese“ geschenkt. Dort können größere Mengen auch käuflich erworben werden.

Neben Blüten, Nektar und Pollen benötigen Insekten auch Brut- und Nistbereiche sowie Verstecke und Rückzugszonen. Aus diesem Grund ist es auch sinnvoll, die Blumenwiese nicht gleich im Herbst zurückzuschneiden, sondern über den Winter stehen zu lassen und erst im Februar abzumähen. „Die Insektenvielfalt im Garten wird ebenfalls wesentlich unterstützt durch Altholzhaufen, das Verbleiben von Laub auf den Beeten und unter Sträuchern, Insektenhotels, Sand-, Kies- und Wasserflächen sowie die Pflanzung von blütenreichen Bäumen, Kräutern und Stauden“, empfehlen darüber hinaus Volker Lange und Dr. Anja Starick vom Umwelt- und Gartenamt.

