Stadt Kassel – Verkehr: Bauarbeiten in der Ihringshäuser Straße

Stadt Kassel – Wegen einer Gasleitungsstörung muss die Ihringshäuser Straße zwischen Wielandstraße und Arnimstraße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt werden. Um die verkehrliche Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, werden die Bauarbeiten in Nachtarbeit ausgeführt.

Die Arbeiten werden von Mittwoch, 4. November, bis Samstag, 7. November, jeweils von 20 bis 5.30 Uhr, durchgeführt.

Der Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung Innenstadt wird während der Arbeiten in Höhe Wielandstraße/ Linderweg auf die Gegenfahrbahn geführt und in Höhe Arnimstraße/Am Felsenkeller auf die stadteinwärts führenden Fahrspuren zurückgeleitet.

Dem Fahrzeugverkehr steht während der Arbeiten zwischen Wielandstraße/Linderweg und Arnimstraße/Am Felsenkeller nur jeweils eine Fahrspur je Fahrtrichtung (stadtauswärts und stadteinwärts) zur Verfügung. Die Zu- und Ausfahrt Brentanostraße ist über die Wielandstraße möglich.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, diese Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

