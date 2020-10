Stadt Kassel – Verkehr: Kanalbauarbeiten in der Leuschnerstraße beginnen eine Woche später

Stadt Kassel – Verkehr: Die Kanalbauarbeiten in der Leuschnerstraße werden sich um eine Woche verschieben. Die Erneuerung der schadhaften Kanalisation auf Höhe der Straße am Rennsteig beginnt am Montag, 9. November 2020. Ursprünglich sollten die Arbeiten am 2. November starten. Das Bauende ist weiterhin für den 18. Dezember 2020 geplant.

Der Verkehr in der Leuschnerstraße wird mittels einer Engstellensignalisierung einspurig am Baufeld vorbeigeführt. Die Einmündung zu der Straße Am Rennsteig wird für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Anlieger haben die Möglichkeit, die Straße Am Rennsteig über den Glockenbruchweg und Brückenweg zu erreichen. Dafür werden die Pfosten im Brückenweg entfernt und der Weg verbreitert.

Der im Baufeld verlaufende Radweg wird während der Baumaßnahme aufgehoben, Radfahrer müssen die Fahrbahn nutzen.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, diese Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

