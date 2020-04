Stadt Kassel – Verkehr: Verlegung von Stromleitungen in der Holländischen Straße

Stadt Kassel – In der Holländischen Straße Höhe Moritzstraße müssen neue Stromleitungen verlegt werden. Der Trassenverlauf kreuzt die gesamte Holländische Straße in beide Fahrtrichtungen. Die Bauarbeiten werden in zwei Bauabschnitten in Nachtarbeit (von 20 Uhr bis 6 Uhr) durchgeführt. Während der Arbeiten steht jeweils nur eine Fahrspur je Fahrtrichtung zur Verfügung.

Die Bauarbeiten beginnen am 20. April 2020 und sollen bis zum 8. Mai 2020

abgeschlossen sein. Begonnen wird mit dem Bauabschnitt in stadtauswärtiger Fahrtrichtung. Auf beiden Straßenseiten bleibt der Gehweg leicht eingeschränkt erhalten.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet Verkehrsteilnehmer, die Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

