Stadt Kassel – Zirkus und Kultur in Spanien – Freie Plätze in den Osterferien

Stadt Kassel – Für ein internationales Zirkusprojekt in Spanien gibt es noch freie Plätze. Vom 3. bis 12. April fährt eine Gruppe aus Nordhessen ins spanische Talayuela, um dort gemeinsam mit spanischen Jugendlichen zu jonglieren, Einrad zu fahren, Trapez und Vertikalseil auszuprobieren, sich im Seil- oder Kugel laufen zu versuchen, mit Diavolos und Devil Sticks zu arbeiten und anderes zu erleben, was ein Zirkus bietet.

Unter der Anleitung von Artisten und erfahrenen Zirkuspädagogen aus Deutschland und Spanien können die Teilnehmenden alle Angebote ausprobieren und gemeinsam die Zirkusgala im großen Zirkuszelt von Circompay erarbeiten. Außerdem gibt es verschiedene Ausflüge in der Extremadura wie zum Beispiel eine Trekkingtour durch den Naturpark Monfragüe oder einen Besuch in Plasencia. Das Angebot richtet sich an junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen im Alter von 13 bis 23 Jahren. Die Teilnahme kostet 270 Euro. Im Preis enthalten sind die An- und Rückreise mit Zug, Flugzeug und Bus, Unterbringung, Vollverpflegung und alle Workshop-Gebühren. Das Projekt „CircoIntegrados“ wird veranstaltet vom Kommunalen Jugendbildungswerk der Stadt Kassel und ZirkuTopia e.V.

Infos und Anmeldungen bei Kommunalen Jugendbildungswerk der Stadt Kassel, Telefon 05 61/7 87-51 48, E-Mail: karl-heinz.stark@kassel.de, Internet: www.zirkutopia.de

***

Stadt Kassel

Kommunikation, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Rathaus / Obere Königsstraße 8

34112 Kassel