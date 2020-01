Viernheim – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße gesucht

Erstellt in

Viernheim – Am Mittwoch (22.01.) gegen 16:40 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen PKW Audi A3, der in der Jahnstraße 16 am Fahrbahnrand geparkt war.

An dem Audi A3 wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 300,- Euro. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und hat nach dem Verkehrsunfall einen PKW der Marke Mercedes Benz wegfahren sehen, dem zu diesem Zeitpunkt ein Radfahrer entgegengekommen ist.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 entgegen.

Polizeipräsidium Südhessen