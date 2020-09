Wiesbaden – 22. Internationales Trickfilmfestival Wiesbaden ab 6. November

Wiesbaden – Im Rahmen der „Filme im Schloss“ findet vom 6. bis 8. November das 22. Internationale Trickfilmfestival Wiesbaden statt. Die Vorführungen laufen am 6. November in der FBW – Deutsche Film- und Medienbewertung im Schloss Biebrich und am 7. und 8. November in der Caligari Filmbühne.

Zur Eröffnung wird der französich-luxemburgisch-schweizerische Langfilm „Les hirondelles de Kaboul“ (Die Schwalben von Kabul) der Regisseurinnen Zabou Breitman und Éléa Gobbé-Mévellec gezeigt. Der auf einem Roman des libyschen Autors Yasmina Khadra basierende Film erzählt über das Schicksal eines jungen Paares in dem von den Taliban besetzten Kabul 1998. Es läuft als Rhein-Main-Premiere die französische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. (Freitag, 6. November, 20 Uhr, Schloss Biebrich; Wiederholung am Freitag, 27. November, 20 Uhr).

In deutscher Erstaufführung läuft die in CGI-Technik gedrehte indonesisch-japanische Koproduktion „True North“ von Eiji Han Shimizu (Producer, Regisseur, Autor). Der Film zeigt eindrucksvoll, anhand einer inhaftierten Familie, den grausamen Alltag in einem Internierungslager in Nordkorea. (Samstag,7. November, 20 Uhr, Caligari).

Unter dem Motto „Best of International Animation“ wird eine vierteilige Auswahl der bemerkenswertesten Kurztrickfilme 2019/2020 gezeigt, darunter die mehrfach preisgekrönten Filme „The Physics of Sorrow“ (Kanada), „Don‘t Know What“ (Österreich), „Portrait of Suzanne“ (Polen/Frankreich/Deutschand), „Deep Love“ (Ukraine), „Genius Loci“ (Frankreich) und „Movements“ (Taiwan). – Publikumspreis: 1.000 Euro.

Dem deutschen Trickfilm wird – nach einjähriger Unterbrechung – ein separates Programm gewidmet. Zu den elf ausgewählten Beiträgen gehören Gewinner internationaler und nationaler Auszeichnungen wie „Hier oben, bei den weißen Göttern“ von Jalal Maghout, Alexander Lahl und Mike Plitt, „Just a Guy“ von Shoko Hara, „Vive la liberté“ von Vollrad Kutscher, Hubert Machnik und Dieter Reinfarth sowie „The Beauty“ von Pascal Schebli. – Publikumspreis: 1.000 Euro.

Im Programmteil „New Generation“ laufen 17 Filme aus zwölf Ländern, Diplom- und Studentenfilme und Debüts, unter anderem der Diplomfilm „Milk“ von Jennifer Kolbe, entstanden an der Hochschule RheinMain. – Publikumspreis 500 Euro.

In der Sonntagsmatinee „Tricks für Kids“ läuft „Die Schnecke und der Buckelwal“ (The Sail and the Whale), der sechste Film nach “Das Grüffelokind“, „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“, „Stockmann“, „Räuber Ratte“ und „Zogg“, nach Vorlagen der Autorin Julia Donaldson und des Illustrators Axel Scheffler. Er läuft beim Festival als Vorpremiere der deutschen ZDF-Sprachfassung (Sonntag, 8. November, 11 Uhr, Caligari)

Der mit einer Prämie von 1.000 Euro gekoppelte „Preis des Kulturamts der Landeshauptstadt Wiesbaden“ wird an einen Filmemacher, ein Studio oder eine Trickfilmschule vergeben. Favorit ist der Londoner Illustrator und Animator Steve Cutts.

Als Veranstalter fungieren die „Freunde der Filme im Schloss“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Landeshauptstadt Wiesbaden, der Caligari Filmbühne, der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW), und der Omnimago GmbH. Finanziell unterstützt wird das Festival vom Kulturamt Wiesbaden und der HessenFilm und Medien GmbH.

Spielplan Trickfilmfestival Wiesbaden 2020 – auf einen Blick

Freitag, 6. November, im Schloss Biebrich:

17.30 Uhr New Generations

20 Uhr Langfilm „Die Schwalben von Kabul“ (französische Originalfassung mit deutschen Untertiteln)

(Wiederholung am 27. November, 20 Uhr).

Samstag, 7. November, Caligari Filmbühne:

15 Uhr Best of International Animation 2019/2020 (1)

17.30 Uhr Best of International Animation 2019/2020 (2)

20 Uhr Langfilm „True North“ (englische Originalversion)

Grußworte Axel Imholz, Kulturdezernent der Landeshauptstadt Wiesbaden

Im Vorprogramm zwei Filme von Steve Cutts, London

Verleihung des Preises des Kulturamts der Landeshauptstadt Wiesbaden an Steve Cutts, London.

Sonntag, 8. November, Caligari Filmbühne:

11 Uhr Tricks für Kids

15 Uhr Best of International Animation 2029/2020 (3)

17.30 Uhr Best of German Animation 2019/2020

20.00 Best of International Animation 2029/2020 (4)

Mit Vorführung der Gewinnerfilme.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden