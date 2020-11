Wiesbaden – 44 Wiesbadener Unternehmen erhalten Auszeichnung für außerordentliches gesellschaftliches Engagement

Erstellt in

Wiesbaden – Die „Goldene Lilie“ ist die Auszeichnung für engagierte Unternehmen in Wiesbaden und Umgebung. Sie ist eine gemeinsame Initiative der Landeshauptstadt Wiesbaden (Amt für Soziale Arbeit) und dem UPJ Netzwerk für Corporate Citizenship und CSR. Die Preisträger stehen jetzt fest. 44 Unternehmen erhalten die Goldene Lilie 2020.

„Die ausgezeichneten Unternehmen setzen sich für die Gesellschaft ein, für Wiesbaden und für ihre Nachbarschaft. So unterschiedlich wie die Bürgerinnen und Bürger Wiesbadens, sind auch die Zwecke, für die die Unternehmen sich engagieren – Soziales, Kultur, Sport, Tierschutz und vieles mehr. Dabei stehen nicht die Zahlen im Vordergrund, sondern die Gemeinschaft, die Leidenschaft für die gute Sache und funktionierende Nachbarschaft. Dafür bedanken wir uns mit der Goldenen Lilie“, sagt Sozialdezernent Christoph Manjura, Schirmherr der Goldenen Lilie.

„Die Bandbreite der Preisträger ist wirklich bemerkenswert. Sie reicht von der kleinen Handwerksfirma bis zum großen Industriebetrieb, vom selbstständigen Kreativunternehmer bis zum traditionsreichen Familienunternehmen. Und viele Unternehmen werden ja bereits zum wiederholten Mal ausgezeichnet. Das zeigt, dass die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung für die Unternehmen eine Selbstverständlichkeit ist und keine kurzfristige Aktion, nur um das eigene Image zu verbessern“, so Peter Kromminga, Vorstand von UPJ.

Die „Goldene Lilie“ wurde im Jahr 2010 ins Leben gerufen. Ziel ist es, diejenigen Unternehmen zu würdigen, die in besonderem Maße freiwillig Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen. Die Goldene Lilie macht dieses Engagement sichtbar und unterstützt Unternehmen dabei, das eigene Engagement wirkungsvoller zu kommunizieren. Seit 2010 wurde die „Goldene Lilie“ 279 Mal an insgesamt 105 Unternehmen verliehen. 15 Unternehmen wurden bereits sechs Mal oder öfter ausgezeichnet.

Drei der 44 ausgezeichneten Unternehmen erhalten im Auszeichnungsjahr 2020 zudem einen Sonderpreis für Vielfalt. Sie setzen sich auf vorbildliche Weise für gelebte Vielfalt im Betrieb ein und leisten einen wichtigen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt und für ein demokratisches Gemeinwesen.

Die Preisverleihung der Goldenen Lilie 2020 ist Corona bedingt erst für Mai 2021 geplant. An unterschiedlichen Orten in der Landeshauptstadt kommen die Preisträger in kleineren Gruppen zusammen und werden für ihr Engagement geehrt. Die Preisverleihung findet mit freundlicher Unterstützung der ESWE Verkehr, der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden und der Handwerkskammer Wiesbaden statt.

Portraits aller Preisträger, weitere Informationen über die Auszeichnung und interessante Beispiel-Filme für ehrenamtliches Engagement von Unternehmen finden sich auf der Web-seite www.die-goldene-lilie.de.

Die Preisträger des Jahres 2020 sind:

a priori Werbeagentur e. K.

A+E Fischer-Chemie

AOE GmbH

A-Z Architekten

BAUMHAUS GmbH

Betina Weiler

BEWEGTBILD | NEUE MEDIEN

Bilderwerk GmbH

Brömer & Sohn GmbH

Buch VorOrt – die Bierstadter Bücherstube

D&T Projektmanagement

DaS-Körperkonzept by Daniel Schwieder

DER GLÜCKSTAG UG

Detektei Adler

Die Heldenhelfer GmbH

Dow Silicones Deutschland GmbH

DQMB EUROPE B2B int. GBR

Fauth Gundlach & Hübl GmbH

Fink & Fuchs AG

Firmengruppe Stenzel

Gan Dao Institut für fernöstliche Kampfkünste

Gramenz GmbH

GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

Haas & Co. Magnettechnik GmbH

Haus- und Gartenservice Roland Fassbinder

hd…s agentur für presse- und öffentlichkeitsarbeit

HERRCHEN & SCHMITT Landschaftsarchitekten GbR

Huhle Stahl- und Metallbau GmbH

Joachim Michel Elektrotechnik GmbH

KEGON AG

MNT Arnold GmbH

Nassauische Sparkasse

Naumann KG

Nico Becher

Raketenklub GmbH

Rechtsanwaltskanzlei Cäsar-Preller

Schreinerei Gerd Michel e.K.

SCHUFA Holding AG

SOKA-BAU

stadtleben GmbH

Baumstark Theo GmbH & Co. Wärme- und Gesundheitstechnik KG

Transformation zur Nachhaltigkeit GmbH

VSW – Die Versicherergemeinschaft für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

ZahnMedizinischePraxis Wiesbaden

Einen Sonderpreis erhalten im Jahr 2020 folgende Unternehmen:

Die Goldene Lilie ist eine gemeinsame Initiative des Amtes für Soziale Arbeit der Landeshauptstadt Wiesbaden und des UPJ Netzwerks für Corporate Citizenship und CSR. Schirmherr ist Stadtrat Christoph Manjura.

Jury: Christa Enders (Leiterin des Amtes für Soziale Arbeit der Landeshauptstadt Wiesbaden a. D.), Dr. Marcus Kreikebaum (Institut für Unternehmensethik an der European Business School ebs), Peter Kromminga (Vorstand UPJ), Thomas Michel (Vorsitzender der Wiesbaden Stiftung), Dr. Tom Sommerlatte (Vorsitzender des Beirates Arthur D. Little). Kuratorium: Gert-Uwe Mende (Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden), Stefan Füll (Präsident der Handwerkskammer Wiesba-den), Elisabeth Ganss (Schirmherrin der „WiesPaten“ und freiberufliche Personalberaterin), Dr. Christian Gastl (Präsident der IHK Wiesbaden), Detlef Nierenz (Pfarrer i. R.), Gabriele Schmidt (Präses der Dekanatssynode), Thilo von Debschitz (Geschäftsführer der Q Kreativgesellschaft).

