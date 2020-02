Wiesbaden – 45. Internationales Sommerfest – jetzt bewerben

Erstellt in

Wiesbaden – Das Amt für Zuwanderung und Integration veranstaltet auch in diesem Jahr in Kooperation mit dem Ausländerbeirat das Sommerfest auf dem Wiesbadener Schlossplatz Das somit 45. Internationale Sommerfest findet am Samstag, 12. September, statt. Ab sofort können sich Interessierte bewerben.

Die kulturelle Vielfalt und Weltoffenheit der Landeshauptstadt wird auf dem Internationalen Sommerfest wie bei keinem anderen Fest unter Beweis gestellt; es ist ein besonderes Fest der Begegnung und eine Bühne der unterschiedlichen in Wiesbaden vertretenen Kulturen. Das Amt für Zuwanderung und Integration freut sich über zahlreiche Bewerbungen für Bühnenauftritte, Essens- und Informationsstände. Die Bewerbungsunterlagen können ab sofort unter www.wiesbaden.de heruntergeladen werden. Bewerbungsschluss ist am 31. Mai.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0611) 312627 oder per E-Mail an sommerfest@wiesbaden.de.

