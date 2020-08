Wiesbaden – 60 neue Kita-Plätze im Herzen Biebrichs

Wiesbaden – „20 Krippenplätze für unter Dreijährige und 40 Elementarplätze werden in den kommenden eineinhalb Jahren im Herzen Biebrichs entstehen; hinzu kommt die Sanierung der seit Jahrzehnten bestehenden Kita“, freut sich Sozialdezernent Christoph Manjura über den Magistratsbeschluss zur Sanierung und Erweiterung der AWO Kindertagesstätte Betty Coridass in der Rathausstraße. Der Grundsatzbeschluss dazu wurde bereits im vergangenen Jahr gefasst und die Wiesbadener Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) mit den entsprechenden Planungen beauftragt.

„Durch den Neubau der Freiherr-vom-Stein-Schule, die ehemals auf zwei Standorte in der Wilhelm-Tropp-Straße 20 und 26 verteilt war, können die freiwerdenden Räumlichkeiten in der Wilhelm-Tropp-Straße 20 in Biebrich für die Erweiterung der Kita genutzt werden“, so der Sozialdezernent. Die Kindertagesstätte kann somit durch Sanierung und Anbau um vier Gruppen (zwei Krippen- und zwei Elementargruppen) erweitert werden; geplant ist die Inbetriebnahme zum 1. Februar 2022. Während der Baumaßnahme werden die bestehenden zwei Elementargruppen in ehemalige Räumlichkeiten der Freiherr-vom-Stein-Schule in der Wilhelm-Tropp-Straße 26 ausgelagert.

Für die Sanierung und Erweiterung wurden Fördermittel des Bund-Länder-Stadterneuerungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt Biebrich-Mitte“ in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro beantragt (ehemals „Soziale Stadt“). „Nach dem Programmstart im Jahr 2018 und der Entwicklung des mittlerweile fertigstellten Integrierten Handlungskonzepts ist die Schaffung von 60 neuen Kita-Plätzen in Verbindung mit der Sanierung des alten Gebäudes der erste große Wurf im größten Wiesbadener Stadtteil“, ist Manjura überzeugt. Es habe sich gelohnt, gemeinsam dafür zu kämpfen, dass Biebrich nach dem ausgelaufenen Programm Biebrich-Südost und dem parallel laufenden Programm auf dem Gräselberg ein drittes Mal von dem Bund-Länder-Programm profitiere.

Sozialdezernent Manjura ist erfreut, dass mit dem Beschluss des Magistrats nun auch in Biebrich neue Betreuungsplätze für den Ortsbezirk geschaffen werden – seit vielen Jahren auch ausdrücklicher Wunsch des Ortsbeirats. „Seit geraumer Zeit können wir feststellen, dass der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen sowohl im Krippen- als auch im Elementarbereich weiter ansteigt. Diesem (Rechts-)Anspruch gerecht zu werden, ist nicht nur eine Sache der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern vor allem ein wichtiger Baustein frühkindlicher Bildung“, betont Sozialdezernent Manjura abschließend.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden