Wiesbaden – Ab Freitag: Weitere Anpassungen im Busverkehrsangebot von ESWE Verkehr

Wiesbaden – Nach den ersten Erfahrungen mit dem Samstagsfahrplan und einer Reihe von Rückmeldungen der Fahrgäste, optimiert ESWE Verkehr sein Busverkehrsangebot ab Freitag, 27. März. Das gilt bis auf Weiteres montags bis freitags für die Liste der gleich folgenden Fahrten.

Der Buchstabe „E“ steht hier für Einsatzwagen und die Zahl für die Buslinie. Es ist jeweils ein zusätzliches Mobilitätsangebot. Die Uhrzeiten am Ende einer Zeile, die mit dem Begriff „an“ starten, sind die planmäßigen Ankunftszeiten der zusätzlichen Fahren:

E 4 06:45 Uhr ab Dotzheimer Straße / Bismarckring bis Biebrich / Rheinufer (an 07.07 Uhr)

E14 06.10 Uhr Klarenthal / Geschwister-Scholl-Str. bis Biebrich / Friedrich-Bergius-Straße (an 06.57 Uhr)

E14 06.40 Uhr Klarenthal / Geschwister-Scholl-Str. bis Biebrich / Friedrich-Bergius-Straße (an 07.27 Uhr)

E15 06.23 Uhr ab Kahle Mühle Park +Ride-Platz (P+R) bis Langenbeckplatz / St.-Josefs-Hospital (an 06.38 Uhr)

E15 06.53 Uhr ab Kahle Mühle P+R bis Langenbeckplatz / St.-Josefs-Hospital (an 07.08 Uhr)

E23 06.25 Uhr ab Dernsches Gelände bis Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken (an 06.44 Uhr)

E23 07.17 Uhr ab Dr-Horst-Schmidt-Kliniken bis Bierstadt / Venatorstraße (an 07.47 Uhr)

E23 06.47 Uhr ab Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken bis Bierstadt /Venatorstraße (an 07.17 Uhr)

E24 06.03 Uhr ab Dernsches Gelände bis Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken (an 06.18 Uhr)

E24 06.33 Uhr ab Dernsches Gelände bis Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken (an 06.48 Uhr)

E24 06.32 Uhr ab Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken bis Wilhelmstraße (an 06.50 Uhr)

E24 07.02 Uhr ab Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken bis Wilhelmstraße (an 07.20 Uhr)

E37 07.31 Uhr ab Hauptbahnhof, Bussteig A, bis Bierstadt / Venatorstraße (an 07.45 Uhr)

Darüber hinaus verkehrt die Linie 46 (Wiesbaden – Wallau – Massenheim – Hochheim/Bahnhof) ab Freitag, 27. März, bis auf Weiteres montags bis freitags nach dem regulären Montag bis -Freitag-Fahrplan. Achtung! Ausnahme sind die im Fahrplan mit „S“ gekennzeichneten Fahrten an Schultagen.

Als Mobilitätsdienstleister der Landeshauptstadt Wiesbaden ist es der Anspruch von ESWE Verkehr, die Menschen auch in der Krise mobil zu halten und genau die Fahrten anzubieten, die benötigt werden.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden