Wiesbaden – Achtung: Stadtpolizei kündigt Kontrollen an

Wiesbaden – Achtung: Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende appelliert zusammen mit Bürgermeister und Ordnungsdezernent Dr. Oliver Franz an diejenigen, die am Pfingstwochenende draußen unterwegs sein werden, sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

„Dem Ausgehen, dem Gastronomiebesuch oder dem Feiern steht grundsätzlich nichts im Wege – aber auch an diesem Wochenende sollten die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Halten Sie Abstand und beachten Sie die geltenden Regelungen, damit sich das Corona-Virus nicht weiter ausbreiten kann“, appellieren Mende und Dr. Franz an die Vernunft der Ausflügler.

Die Stadtpolizei wird am Wochenende in der Innenstadt sowohl zivile als auch uniformierte Kontrollen in den Gewerbebetrieben, Gaststätten und an den bekannten Freizeiteinrichtungen durchführen. Die Rheinschiene, die dortigen Weinstände und die Wiesbadner Ausflugslokale werden durch die Fahrradstreifen der Stadtpolizei kontrolliert. Schwerpunkte der Kontrollen werden die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften und das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung sein. „Es ist in unser aller Interesse, dass die Regelungen beachtet und befolgt werden“, so der Bürgermeister.

