Wiesbaden – Aktueller Hinweis: Arbeiten am 1. Ring/Am Landeshaus werden vorgezogen

Wiesbaden – Aktueller Hinweis: Das Tiefbau- und Vermessungsamt zieht die Arbeiten am 1. Ring/Am Landeshaus vor; das Rechtsabbiegen ist ab sofort verboten.

Während der verkehrsschwachen Zeit im Sommer konnte die Markierung der Umweltspur schon fast auf dem gesamten 1. Ring aufgebracht werden. Dadurch wird eine Beschleunigung und Verbesserung des Angebots für den Rad- und Busverkehr erreicht. Die notwendigen Umbauarbeiten an den Knotenpunkten zwischen Sedanplatz und Hauptbahnhof im Rahmen des Digitalisierungsprojektes werden dabei planmäßig Zug um Zug umgesetzt.

Da sich bei zunehmendem Verkehr auf dem 1. Ring gezeigt hat, dass sich die Verkehrsteilnehmer an manchen Stellen schwerer auf die neue Situation einstellen können als an anderen, wird der Umbau des Knotenpunkts Kaiser-Friedrich-Ring/Am Landeshaus dem Umbau der anderen Knotenpunkte vorangestellt. Um die Arbeiten möglichst zeitnah beginnen zu können, wird das Rechtsabbiegen ab sofort in einem ersten Schritt unterbunden; außerdem werden vorbereitende Arbeiten an der Signalanlage ausgeführt.

In der nächsten Bauphase wird die Überquerungssituation für Fußgänger verbessert, und notwendige Arbeiten an den Masten und der Erdverkabelung werden ausgeführt. Der Verkehr nach Biebrich soll über die Schiersteiner Straße und den zweiten Ring, beziehungsweise die Friedrich-Ebert-Allee und die Mainzer Straße, ausweichen. Für die mit den Arbeiten verbundenen Verkehrsbehinderungen auf dem ersten Ring bittet das Tiefbau- und Vermessungsamt um Verständnis.

