Wiesbaden – Aktueller Hinweis: Bürgerbüro und Meldestellen vorübergehend geschlossen

Wiesbaden – Aktueller Hinweis: Das Zentrale Bürgerbüro ist am Dienstag, 3. März, bis 14 Uhr und am Donnerstag, 2. April, bis 13 Uhr wegen EDV-Aktualisierungen geschlossen. Die Meldestellen in den Ortsverwaltungen haben zu diesen Zeiten ebenfalls nicht geöffnet.

Da wegen des Updates die Meldestelle auch in Sonnenberg geschlossen ist, wird die Sprechzeit der Allgemeinen Verwaltung für Sonnenberg und Bierstadt an diesem Tag von 8 bis 13 Uhr in der Ortsverwaltung Bierstadt angeboten.

