Wiesbaden – Aktueller Hinweis: Geänderte Leerungstermine rund um Osterfeiertage

Wiesbaden – Aktueller Hinweis: Rund um Ostern verschieben sich die Leerungstermine der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW). Auch das ELW-Service-Center schließt am Gründonnerstag, 9. April, bereits um 13 Uhr.

Wegen Karfreitag wird die Leerung sämtlicher Abfallbehälter (Restabfalltonne, Biotonne, Papiertonne und Wertstofftonne) in der Karwoche um einen Tag vorgezogen wird. Das bedeutet, dass die Behälter, die am Montag an der Reihe wären, bereits am Samstag davor geleert werden.

Es ergeben sich folgende Änderungen:

von Montag, 6. April, auf Samstag, 4. April,

von Dienstag, 7. April, auf Montag, 6. April,

von Mittwoch, 8. April, auf Dienstag, 7. April,

von Donnerstag, 9. April, auf Mittwoch, 8. April,

von Freitag, 10. April, auf Donnerstag, 9. April.

In der Woche nach Ostern verschiebt sich die Leerung sämtlicher Abfallbehälter (Restabfalltonne, Biotonne, Papiertonne und Wertstofftonne) um einen Tag nach hinten:

von Ostermontag,13. April, auf Dienstag,14. April,

von Dienstag, 14. April, auf Mittwoch, 15. April,

von Mittwoch, 15. April, auf Donnerstag, 16. April,

von Donnerstag, 16. April, auf Freitag,17. April,

von Freitag, 17. April, auf Samstag,18. April.

Im ELW-Abfallkalender unter www.elw.de und in der ELW-App sind diese Verschiebungen bereits berücksichtigt.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden