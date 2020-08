Wiesbaden – Aktueller Hinweis: Heiraten in der Reduit Kastel

Wiesbaden – Aktueller Hinweis: Für Brautpaare die auf der Suche nach dem passenden Trau(m)ort für ihre standesamtliche Eheschließung sind, bietet das Standesamt Wiesbaden in der Ortsverwaltung Kastel/Kostheim auch im Jahr 2021 mit dem Kurfürstenzimmer im Museum Castellum einen historischen Rahmen für deren besonderen Tag.

Seit 2005 finden Trauungen im Museum statt. Für die Hochzeitssaison 2021 bietet das Standesamt verschiedene Termine, außerdem zwei besondere Daten mit dem 21. Mai und 21. August, an. Das historische Ambiente und der Blick über den Rhein und zur Theodor-Heuss-Brücke, ist es was Brautleute so begeistert. Im Anschluß an die Eheschließung im Kurfürstenzimmer kann im Hof der Reduit ein Sektempfang stattfinden. Den Trau(m)ort kann man auch im Internet unter http://www.wiesbaden.de/trauorte besuchen.

Die Termine für 2021 wurden für folgende Tage festgelegt:

Freitag, 16. April,

Freitag, 21. Mai,

Samstag, 29. Mai,

Freitag, 11. Juni,

Samstag, 26. Juni,

Freitag, 9. Juli,

Samstag, 24. Juli,

Freitag, 6. August,

Samstag, 21. August,

Freitag, 10. September,

Samstag, 25. September,

Freitag, 15. Oktober.

Interessierte Paare sollten sich schnell ihren Termin sichern. Reservierungen können über das Standesamt der Ortsverwaltung Kastel/Kostheim bei Jacqueline Löber und Julia Kasper unter den Telefonnummern (06134) 603242 und (06134) 603239 vorgenommen werden. Die Standesbeamtinnen beantworten außerdem gerne alle Fragen rund um die standesamtliche Hochzeit.

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden