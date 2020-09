Wiesbaden – Aktueller Hinweis: Stadtbibliotheken schließen am 17. September bereits um 17 Uhr

Wiesbaden – Aktueller Hinweis: Aufgrund einer internen Veranstaltung schließen die Mauritius-Mediathek und die Zweigstellen Biebrich, Bierstadt und Kostheim am Donnerstag bereits um 17 Uhr. Die Stadtteilbibliothek in Schierstein hat bis 18 Uhr geöffnet. Die Onlinedienste stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

An diesem Tag müssen keine Medien zurückgegeben werden. Der Abgabetermin wird automatisch auf den Folgetag gelegt. Es werden somit auch keine Säumniskosten berechnet. In gewohnter Weise kann jedoch am Standort Hochstättenstraße 6-10 die Außenrückgabe für die Medien der Mauritius-Mediathek verwendet werden, die sich zwischen dem Haupteingang und dem Parkhausausgang direkt an der Häuserfassade befindet.

