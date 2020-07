Wiesbaden – Aktueller Hinweiß: Ganztägige Verlegung der Haltestelle „Welfenstraße“

Wiesbaden – Aktueller Hinweiß: Aufgrund einer ganztägigen Vollsperrung der Welfenstraße am Samstag, 1. August, ab etwa 7 Uhr, wird die Haltestelle „Welfenstraße“ in beide Fahrtrichtungen in die Mainzer Straße verlegt. Dies betrifft die Buslinien 3, 27 und 33 sowie die Einsatzwagen von ESWE Verkehr.

In Richtung Innenstadt entfällt außerdem die Haltestelle „Brunhildenstraße“ in der Weidenbornstraße. Fahrgäste werden deshalb gebeten, die Haltestelle „Hasengartenstraße“ in der Hasengartenstraße zu nutzen. Die Haltestelle „Berufsschulzentrum“ in Richtung Innenstadt entfällt an diesem Tag ersatzlos.

Weitere Informationen gibt es an Fahrplankästen an den Haltestellen sowie unter der Rufnummer (0611) 45022450.

