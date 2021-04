Wiesbaden – Am 18.April Tierkinder in der Fasanerie erleben

Erstellt in

Wiesbaden – In der Reihe „Natur-Erleben in der Fasanerie“ geht es bis Sonntag, 18. April, in der Fasanerie, Wilfried-Ries-Straße 22, um Tierkinder.

Im Frühling werden die meisten Tierkinder geboren. Mit Hilfe eines vorab per Mail bereitgestellten Info- und Anleitungspakets kann man beim Besuch in der Fasanerie erleben, wie sich die Fasanerietiere um ihren Nachwuchs kümmern.

Die Veranstaltung ist für die ganze Familie mit Kindern ab fünf Jahren geeignet; die Teilnahme kostet 3 Euro pro Person. Anmeldung und Rückfragen: annette.stosius@naturnaar.de.

Zum Parkbesuch muss ein kostenfreies Online-Einlassticket beim Ticketshop der Wiesbadener Tourismus Zentrale vorreserviert werden. Das Angebot findet unter dem Vorbehalt der Entwicklung zur Corona-Pandemie und unter den aktuellen rechtlichen Auflagen statt.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden