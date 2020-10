Wiesbaden – Ausstellung „fahrradfahrenfotografieren“ ab Dienstag, 13. Oktober

Wiesbaden – Das „sam – Stadtmuseum am Markt“ zeigt in Kooperation mit der Hochschule RheinMain von Dienstag, 13. Oktober, bis Sonntag, 8. November, die Ausstellung „fahrradfahrenfotografieren“.

„fahrradfahrenfotografieren“ war unter Leitung von Professor Lothar Bertrams das Thema des Sommersemesters im Studiengang Kommunikationsdesign an der Hochschule RheinMain. Ausgewählte Ergebnisse werden nun im Stadtmuseum am Markt Wiesbaden (sam) ausgestellt – von Impressionen über Details bis hin zum Akt. Präsentiert wird inszenierte Fotografie, die Geschichten erzählt, vielleicht geschehene, vielleicht erfundene, vielleicht erträumte. Das Thema Fahrradfahren hat an der Hochschule RheinMain eine besondere Bedeutung, da es dort künftig eine Professur für Radverkehr geben wird und Mobilitätsthemen sowohl in der Forschung als auch in der Lehre eine große Rolle spielen.

Begleitprogramm zur Ausstellung:

• Vernissage am Dienstag, 13. Oktober, ab 17 Uh, nur mit Anmeldung und eingeschränkter Besucherzahl unter Einhaltung der aktuellen Hygienestandards (mehrere Zeitfenster).

• Stadtgespräch am Dienstag, 20. Oktober, ab 18 Uhr, „Die Straße gehört uns allen“, nur mit Anmeldung und eingeschränkter Besucherzahl unter Einhaltung der aktuellen Hygienestandards.

• Am Dienstag, 3. November, wird eine virtuelle Podiumsdiskussion zum Thema „Fahrradbilder – auf zwei Rädern durch Kunst und Medien“ stattfinden und Raum für den Austausch an der Schnittstelle zwischen Fotografie, Kunstgeschichte und Mobilitätsmanagement bieten.

Anmeldung zu Vernissage und virtueller Podiumsdiskussion unter: www.hs-rm.de/fahrrad

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Zusätzlich wird es zu den Impressionen der Ausstellung auch filmische Einblicke in die Arbeit an den Fotos („Making of“) sowie Hintergründe zu den Aufnahmen, technischen Entscheidungen und Präsentationsweisen geben. Die Veröffentlichung folgt im YouTube-Kanal der Hochschule.

Die Ausstellung ist eine gemeinsame Veranstaltung von sam und IMPACT RheinMain, gefördert im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Innovative Hochschule“.

Weitere Infos unter www.wiesbaden.de/sam und www.hs-rm.de/impact.

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden