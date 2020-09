Wiesbaden – Bald mehr Platz in Bussen für Kinderwagen, Rollatoren und Fahrräder

Erstellt in

Wiesbaden – Neue Busse von ESWE Verkehr haben künftig eine größere Multifunktionsfläche. Das gaben der Geschäftsführer von ESWE Verkehr, Jörg Gerhard, und der Wiesbadener Verkehrsdezernent Andreas Kowol im Rahmen eines Berichts an den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr bekannt.

Hintergrund ist ein seit längerem beobachtbarer Zuwachs von Rollatoren, Kinderwagen und Fahrrädern im täglichen Straßenverkehr: „In Wiesbaden werden immer mehr Kinder geboren, der Radverkehr nimmt zu und auch mobilitätseingeschränkte Menschen haben ein Recht darauf, komfortabel ihr Ziel zu erreichen“, so Dezernent Andreas Kowol. Dadurch entstünden größere Platzanforderungen. „Wir freuen uns, diesen Wunsch der Stadtverordnetenversammlung jetzt, rechtzeitig vor den großen Lieferungen der nächsten E-Busse, erfüllen zu können.“

„Sämtliche neuen Busse werden ab sofort mit größeren Mehrzweckflächen geliefert. Die dafür entfallenden zwei Sitzplätze gehen dabei nicht verloren, sondern werden durch Klappsitze kompensiert“, erläutert Jörg Gerhard.

Andreas Kowol ergänzt: „Die Busse in Wiesbaden sind für alle da und sie werden auch dank der großzügigen Multifunktionsflächen in Zukunft noch attraktiver. Denn dann wird der dritte Kinderwagen nicht mehr zum Ausschlusskriterium für eine gemeinsame Busfahrt. Auch die im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds kostenlose Fahrradmitnahme lässt sich so im Alltag leichter nutzen.“

Mit der vereinbarten Innenraumaufteilung wird zudem eine Forderung des Arbeitskreises der Wiesbadener Behindertenorganisationen und Interessengemeinschaft Behinderter erfüllt. Dieser hatte sich in der Sache für eine zeitnahe Lösung dieser Problematik ausgesprochen.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden