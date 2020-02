Wiesbaden – „Belle Wi“: Informationen über Rampen, Treppenlifte und Aufzüge am Donnerstag, 27. Februar

Erstellt in

Wiesbaden – Am Donnerstag, 27. Februar, starten von 16.30 bis 18 Uhr die Themenwochen „Zimmer, Küche, Bad und Garten – komfortabel in die Zukunft“ in der Musterausstellung „Belle Wi“, Föhrer Straße 74. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

In der ersten von acht Veranstaltungen steht das sichere Überwinden von Stufen und Treppen im Mittelpunkt: Experten informieren in Kurzvorträgen über Rampen, Treppenlifte, Aufzüge und Homelifts. Darüber hinaus können die Teilnehmenden individuelle Fragen – auch zur Finanzierung – stellen und in der Ausstellung die eine oder andere Lösung besichtigen.

Seit 2016 bietet das Amt für Soziale Arbeit kompetente Beratung zum barrierefreien Wohnen und hilfreicher Technik in der Musterausstellung an. „Belle Wi“ ist dienstags von 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Nähere Informationen über die Musterausstellung und die Themenwochen gibt es auf www.wiesbaden.de oder bei der Beratungsstelle für barrierefreies Wohnen, Telefon 0611 312885, E-Mail Belle-Wi@wiesbaden.de.

