Wiesbaden – Besonderes „Bonbon“ für Inhaber von Ehrenamtskarten am Freitag, 31. Januar

Wiesbaden – In diesem Jahr bietet die Stadt Wiesbaden für Ehrenamtskartenbesitzer die Möglichkeit, an einer besonderen Veranstaltung teilzunehmen: Für die Henkell-Sektnacht am Freitag, 31. Januar, verlost die Stadt fünf mal zwei Eintrittskarten.

Teilnahmeberechtigt an dieser Aktion sind ausschließlich Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte. Sie können sich beim Bürgerreferat melden, entweder telefonisch unter 0611 313740 oder mit einer E-Mail an buergerreferat@wiesbaden.de. Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 22. Januar, möglich.

Mehr Informationen zur Ehrenamtskarte finden Interessierte unter wiesbaden.de (Suchwort „Ehrenamtskarte“).

