Wiesbaden – Beteiligungsprozess für ein Queeres Zentrum in Wiesbaden

Erstellt in

Wiesbaden – Der „Runde Tisch LSBT*IQ-Lebensweisen in Wiesbaden“ beschäftigt sich mit der Gründung eines Queeren Zentrums.

Dieses soll Projekten und Angeboten für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*, intergeschlechtliche und queere Menschen (LSBT*IQ) einen sichtbaren Ort der Vielfalt bieten. Interessierte sind eingeladen, sich am Entstehungsprozess zu beteiligen.

Der „Runde Tisch LSBT*IQ in der Landeshauptstadt Wiesbaden“ bringt die LSBT*IQ-Community mit Politik und Verwaltung in Austausch. Hier sind queere Vereine, Gruppen und Initiativen vertreten, aber auch Beratungsstellen, Fraktionsmitglieder und weitere Personen, die im Themenbereich LSBT*IQ arbeiten. Das Gremium wird von der städtischen LSBT*IQ-Koordinierungsstelle betreut.

Seit einem Jahr befasst sich der „Runde Tisch“ mit der Planung und Umsetzung eines Queeren Zentrums in Wiesbaden. In einem eigens dafür produzierten Film wird über das Vorhaben informiert und erläutert, was ein Queeres Zentrum für die Community bedeutet. Die Mitwirkenden betonen die Notwendigkeit eines sichtbaren Orts als Anknüpfungspunkt insbesondere für junge LSBT*IQ.

Ebenso wurde ein Konzeptentwurf für ein Queeres Zentrum entwickelt. Dieser steht auf der kommunalen Beteiligungsplattform dein.wiesbaden.de zur Kommentierung bereit. Interessierte können zum Vorhaben insgesamt oder einzelnen Aspekten Stellung beziehen, Vorschläge machen und in Austausch kommen. So sollen möglichst viele Menschen erreicht werden, damit sie an der Gestaltung „ihres“ Queeren Zentrums teilhaben können.

Der Beteiligungsprozess wird unter Zusammenarbeit der LSBT*IQ-Koordinierungsstelle der Landeshauptstadt Wiesbaden mit pro familia Wiesbaden e. V. durchgeführt und erhält eine Förderung von „Demokratie leben in Wiesbaden“. „Demokratie leben in Wiesbaden“ ist eine Strategie, die das zivilgesellschaftliche Engagement für Demokratie und gegen jede Form von Extremismus fördert. Gefördert werden Projekte in Wiesbaden, die sich für ein vielfältiges, respektvolles und diskriminierungsfreies Miteinander einsetzen.

Link zum Film auf der Video-Plattform YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=05dmZSg5bss; Link zum Beteiligungsprozess: www.dein.wiesbaden.de/queereszentrum. Ansprechpartner für Rückfragen ist bei der Landeshauptstadt Wiesbaden Stefan Kräh, LSBT*IQ-Koordinierungsstelle, Telefon (0611) 314048, E-Mail lsbtiq@wiesbaden.de.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden