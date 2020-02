Wiesbaden – Caligari zeigt „Unser Rhein: Im Bann des Stroms“

Wiesbaden – Am Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, ist der Dokumentarfilm „Unser Rhein: Im Bann des Stroms“ im Caligari, Marktplatz 9, in Wiesbaden zu sehen. Der Filmautor Günther Klein ist anwesend.

Wie kommt man dem Rhein am nächsten? Vielleicht indem man einfach hineinspringt und ihn durchschwimmt? Prof. Andreas Fath, hauptberuflich Professor der Chemie, hat es im Jahr 2015 gemacht und alle 1.232,7 Kilometer in nur 28 Tagen schwimmend durchlebt und durchlitten. Seither zieht es ihn immer wieder an seinen geliebten Strom, der seit dem frühen Mittelalter die Lebensader unseres Landes ist und den man im nationalen Überschwang gerne „den deutschesten aller Flüsse“ genannt hat. Dabei haben sich an dieser natürlichen Grenze seit der Römerzeit immer wieder dramatische Kämpfe um nationale Zugehörigkeit und Besitzansprüche abgespielt – die vielen Burgen, die später Magnete für Romantiker und Touristen wurden, sind faszinierende Zeugen dieser Zeit. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Rhein zur hart umkämpften Bastion.

Prof. Fath steigt wieder ins Wasser. Und vom Schweizer Tomasee, der Quelle des Rheins, bis in die Nähe von Köln begegnen ihm in diesem ersten Teil seiner hautnahen Rheinreise die erstaunlichsten Dinge: Da gibt es Goldsucher, Flaschenpostsammler, Romantiker, Mönche, Anarchisten, Rheinlieder-Komponistinnen, Goldschätze und Chemiefabriken – und jede Menge wissenswerte Geschichte.

In der Reihe Filmstadt Wiesbaden präsentieren das Kulturamt und der Verein Wiesbadener Kinofestival e. V. monatlich einen Film eines/einer Wiesbadener Filmschaffenden. Der Wiesbadener Günther Klein ist Regisseur, Autor, Journalist, Redaktionsleiter und Hochschuldozent. Von 1991 bis 2005 leitete er die Redaktion der IFAGE-Tellux-Film in Wiesbaden und entwickelte in Zusammenarbeit mit dem ZDF die ersten erfolgreichen, dokufiktionalen Primetime-Programme, die unter dem Label ‚Terra X‘ bis heute ein großes Publikum finden. Seit 2006 unterrichtet Günther Klein an der Hochschule RheinMain. Er vertritt die Professur ‚Film‘ im Studiengang Kommunikationsdesign und ist Mentor der ‚Masterclass Non-Fiction‘ an der Internationalen Filmschule Köln.

Eintrittskarten zum Preis von 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, gibt es online unter www.wiesbaden.de/caligari oder bei der Tourist Information, Marktplatz 1, und an der Kinokasse der Caligari FilmBühne, Marktplatz 9.

