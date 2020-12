Wiesbaden – Christoph Manjura: Jugendlichen mit neuem WJW-Angebot die Zugänge in Berufsausbildung ermöglichen

Wiesbaden – „A&O Ausbildungstraining und berufliche Orientierung“ ist der Name einer neuen Maßnahme bei der Wiesbadener Jugendwerkstatt (WJW), die sich zum Ziel gesetzt hat, jungen Menschen mit einem niedrigschwelligen Angebot den Sprung in eine Ausbildung oder die Arbeitswelt zu erleichtern beziehungsweise zu ermöglichen.

„A&O ist am 1. Oktober mit 15 Plätzen an den Start gegangen und hat zum Ziel, innerhalb eines Jahres Ausbildungshindernisse abzubauen. So werden schulische Defizite aufgearbeitet, berufliche Interessen geweckt sowie Durchhaltevermögen und Motivation aufgebaut“, berichtet Sozialdezernent Christoph Manjura.

Zusätzlich zur schulischen Förderung durch eine Lehrkraft und den praktischen Anteil durch die Ausbilderinnen und Ausbilder der WJW stehe den jungen Menschen eine pädagogische Fachkraft unterstützend zur Seite. „Mit dem Angebot schließen wir eine Lücke für junge Menschen, die die Anforderung der Arbeitswelt noch nicht erfüllen können. Durch den niedrigschwelligen Zugang und die individuelle Unterstützung unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes steigen die Chancen, die jungen Menschen mittelfristig in Ausbildung zu bringen und ihnen damit die Perspektive einer selbstbestimmten Lebensführung zu eröffnen“, erläutert Manjura, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der WJW ist. Die Maßnahme werde auf Grundlage des 8. Sozialgesetzbuchs (SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe) gefördert, Anträge können direkt bei der WJW gestellt werden.

„Wir freuen uns, dass trotz der aktuellen schwierigen Situation bereits sechs Jugendliche im A&O erfolgreich gestartet sind. Zusammen mit anderen jungen Leuten können sie in der WJW ihre Stärken und Talente entdecken. Im A&O haben sie die Möglichkeit, viele interessante Berufe praktisch kennenzulernen, direkt dabei zu sein und mitzumachen“ berichtet Sabina Zieglgänsberger, Leiterin des Bereichs Ausbildung und Prokuristin der WJW. „Mein Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen bei der WJW und im Amt für Soziale Arbeit, die die neue Maßnahme in guter Kooperation gemeinsam auf den Weg gebracht haben. A&O fügt sich nahtlos in die positive Entwicklung ein, die die WJW in den letzten eineinhalb Jahren ganz im Sinne der Jugendlichen und jungen Erwachsenen genommen hat“, schließt Manjura.

+++



Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden