Wiesbaden – Corona-Aktuell 06.04.2021: Weiteres Corona-Schnelltestcenter öffnet in der Wiesbadener Innenstadt

Wiesbaden – Corona-Aktuell 06.04.2021: Im Bereich zwischen der Marktkirche und der Evangelischen Kindertagesstätte Marktkirche hat am Dienstag 6. April, ein weiteres Corona-Schnelltestcenter seinen Betrieb aufgenommen.

Den Anstoß dazu haben Simone Schwab und Stefanie Bender, Inhaberinnen der Kur-Apotheke OHG gegeben, um eine „Testlücke“ für die Innenstadt zu schließen. Betreiber der Teststelle ist die Firma Trabosept, die auch am RMCC Schnelltests anbietet. Das Testcenter ist von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Bei Bedarf können die Öffnungszeiten erweitert werden.

Mit diesem Testcenter stehen in Wiesbaden damit flächendeckend elf Testcenter zur Verfügung. Allein in den Testcentern stehen etwa Kapazitäten von etwa 40.000 bis 45.000 Tests wöchentlich zur Verfügung. Dazu kommen noch Testkapazitäten in Apotheken und bei niedergelassenen Ärzten, so dass mit einer derzeitigen Gesamtkapazität von ca. 60.000 Tests wöchentlich gerechnet werden kann. Bei Bedarf kann mit unseren Partnern kurzfristig nachgesteuert werden. Allerdings werden derzeit nur etwa 15.000 wöchentlich an den Testcentern nachgefragt, die Auslastung dort beträgt also nur ein Drittel der Gesamtkapazität.

