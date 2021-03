Wiesbaden – Corona-Aktuell 29.03.2021: Theatrium fällt wegen Corona aus

Wiesbaden – Corona-Aktuell 29.03.2021: Am 11. und 12. Juni hätte das Theatrium planmäßig in diesem Jahr stattfinden sollen. Leider machen das die aktuellen Auswirkungen der Corona-Auflagen nicht möglich. Der Planungsvorlauf der Großveranstaltung beträgt mindestens drei Monate. Aktuell ist diese Planungssicherheit nicht gegeben.

In mehreren Abstimmungsrunden mit Vertretern der Standbetreiber, der Veranstaltungsagentur und der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH, wurde versucht, alternative Möglichkeiten für ein Veranstaltungsangebot zu erarbeiten. Letztlich sind hierbei die wirtschaftlichen Risiken für alle Beteiligten nicht darstellbar. Es musste daher gemeinsam entschieden werden, dass das Theatrium 2021 nicht stattfinden kann.

„Diese Entscheidung wurde von uns schweren Herzens getroffen, hätten wir als Schausteller uns doch so sehr gewünscht, dass in diesem Jahr wieder mehr Normalität eintritt, und wir in gewohnter Weise für unsere Gäste da sein können“, so Thomas Roie von Roie Wellenflug GmbH.

„Das Theatrium auch in diesem Jahr nicht realisieren zu können, stimmt uns alle sehr traurig. Dennoch hat die unklare Lage für Juni uns dazu gezwungen diese Entscheidung zu treffen“, erklärt Holger Helmiss, Geschäftsführer der mit der Umsetzung beauftragten Agentur Helmiss Events.

Das Theatrium 2022 findet planmäßig am 10. und 11. Juni 2022 statt. Alle Planungen und Vorbereitungen sind nun ab sofort auf dieses Datum ausgerichtet.

„Auch in diesem Jahr kein Theatrium feiern zu können, schmerzt sehr. Dass wir den Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern das Theatrium auch in diesem Jahr nicht bieten können, hätten wir nach der Absage im letzten Jahr nicht für möglich gehalten. Es bleibt nur, positiv auf das nächste Jahr zu schauen. Wir freuen uns auf die Umsetzung des Festes 2022“, sagt Oliver Heiliger, Geschäftsführer der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH.

