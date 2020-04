Wiesbaden – Coronavirus: Info-Telefon an Ostern nicht besetzt

Wiesbaden – Coronavirus: Am Osterwochenende ist das Info-Telefon von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag nicht besetzt.

In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Anrufe deutlich zurückgegangen, vor allem in den abendlichen Randzeiten. Das Info-Telefon der Stadt beantwortet ab Dienstag, 14. April, an Werktagen von 8 bis 18 Uhr wieder Fragen rund um das Coronavirus. An Wochenenden ist das Telefon von 10 bis 16 Uhr erreichbar.

Das Info-Telefon hat die Nummer (0611) 318080.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden