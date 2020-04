Wiesbaden – Coronavirus: Neue Erreichbarkeit des Info-Telefons

Wiesbaden – Das Info-Telefon der Stadt beantwortet ab Montag, 6. April, täglich von 8 bis 18 Uhr Fragen rund um das Coronavirus. Über das Telefon werden zudem auch Einkaufhilfen in Wiesbaden koordiniert.

In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Anrufe deutlich zurückgegangen, vor allem in den abendlichen Randzeiten. Derzeit gehen täglich etwa 200 Anrufe beim Infotelefon ein. In den vergangenen Wochen waren es bis zu 600 Anrufer pro Tag. An Wochenenden ist das Telefon von 10 bis 16 Uhr erreichbar.

Am Osterwochenende ist das Info-Telefon nur am Samstag, 11. April erreichbar. Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist das Telefon nicht besetzt. Das Info-Telefon hat die Nummer (0611) 318080.

Fragen, die besonders häufig gestellt werden, werden außerdem auch seit Donnerstag, 2. April, auf dem städtischen Twitter- und Facebook-Auftritt beantwortet, https://twitter.com/stadt_wiesbaden, https://www.facebook.com/Stadt.Wiesbaden.

