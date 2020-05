Wiesbaden – Coronavirus: Quarantäne der Gemeinschaftsunterkunft Aukammallee beendet

Erstellt in

Wiesbaden – Coronavirus: Wie das Gesundheitsamt mitteilt, ist für die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Aukammallee am heutigen Dienstagvormittag, 26. Mai, die Quarantänezeit zu Ende gegangen. „Es haben sich keine weiteren Erkrankungsfälle entwickelt“, sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Kaschlin Butt.

Das Gesundheitsamt hatte die Bewohnerinnen und Bewohner mehrmals aufgesucht, um nach deren gesundheitlichem Befinden sowie der Einhaltung der Quarantänemaßnahmen zu schauen. „Die Maßnahmen sind sehr gut eingehalten worden und die Bewohnerinnen und Bewohner haben die Unterstützung der Behörden gerne angenommen“, so die Gesundheitsamtsleiterin.

Außerdem war dem Gesundheitsamt am vergangenen Mittwoch, 20. Mai, mitgeteilt worden, dass sich auch in Wiesbaden Kontaktpersonen aus dem Corona-Ausbruchsgeschehen der Baptisten-Gemeinde Frankfurt befinden. Das Gesundheitsamt hat die Personen umgehend kontaktiert und häusliche Quarantäne angeordnet. Zwei SARS-CoV-2 -Infektionen haben sich in diesem Zusammenhang bestätigt.

