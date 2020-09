Wiesbaden – Coronavirus: Verbot für Veranstaltungen ab 50 Personen wird aufgehoben

Erstellt in

Wiesbaden – Coronavirus: Der Verwaltungsstab hat in seiner Sitzung am Montag, 14. September, beschlossen, das Verbot für Veranstaltungen ab 50 Personen früher als geplant aufzuheben.

Die entsprechende Allgemeinverfügung für ein Verbot von Veranstaltungen und Zusammenkünfte ab 50 Personen wird ab Mittwoch, 16. September, aufgehoben. Damit gilt für Versammlungen und Sportveranstaltungen die derzeit gültige hessische Obergrenze von 250 Personen. Veranstaltungen mit mehr als 250 Besucherinnen und Besuchern müssen weiterhin vom Gesundheitsamt genehmigt werden. Die neue Allgemeinverfügung kann ab Mittwoch, 16. September, auf www.wiesbaden.de eingesehen werden.

„Mit der Aufhebung des Verbots reagieren wir angemessen auf die aktuelle Infektionslage, die sich jetzt über einige Zeit in einem undramatischen Bereich bewegt. Wir behalten die aktuelle Lage und Entwicklung aber genau im Blick und reagieren auf jede Situation entsprechend“, sagten Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende und Bürgermeister Dr. Oliver Franz.

Andere Einschränkungen und Maßnahmen bleiben bestehen. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen an Haltestellen wird der Verwaltungsstab bis zum 31. Oktober verlängern sowie voraussichtlich auch das Betretungsverbot zu reinen Besuchszwecken in den Krankenhäusern, das bis zu 28. September gilt, in Abstimmung mit den Kliniken weiter aufrechterhalten.

„Die geplante Fortsetzung der genannten Maßnahmen erscheint uns vor dem Hintergrund der Abwägung des notwendigen Schutzes für die Menschen vor einer Ansteckung einerseits und den damit verbundenen Einschränkungen anderseits für verhältnismäßig“, so Dr. Kaschlin Butt, Leiterin des Gesundheitsamtes. Das Land hat den Gebietskörperschaften die Entscheidung gegeben über einschränkende Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu verfügen. Hiermit soll sichergestellt werden, dass auf der Grundlage des jeweiligen Infektionsgeschehens, welches die Gesundheitsämter vor Ort überwachen, geeignete Maßnahmen gezielt getroffen werden können.

Der Verwaltungsstab der Landeshauptstadt Wiesbaden tagt am Mittwochvormittag erneut.

Das Gesundheitsamt ist telefonisch unter (0611) 312828 erreichbar; montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie an den Wochenenden von 9 bis 13 Uhr. Aktuelle Informationen rund um das Thema Corona stehen auch unter wiesbaden.de/coronavirus zur Verfügung.

