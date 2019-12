Wiesbaden – Designpreise für städtische Klimaschutz-Webseite

Erstellt in

Wiesbaden – Informationen rund um den Klimaschutz in Wiesbaden präsentiert die Landeshauptstadt Wiesbaden seit Juni 2019 gebündelt über die Internet-Plattform proklima-wiesbaden.de. Nun wurde die vom Umweltamt betriebene Internetseite gleich mit zwei der renommiertesten deutschen Designwettbewerbe ausgezeichnet.

Umweltdezernent Andreas Kowol freut sich über die Auszeichnung: „Dies ist eine starke Bestätigung unserer Arbeit, denn mit der Plattform wollen wir die Klimaschutzaktivitäten und -angebote in Wiesbaden zeitgemäß und zielgruppengerecht darstellen und zum Mitmachen motivieren. Dass dies mit hoher Qualität gelingt, dokumentieren eindrucksvoll die beiden gewonnenen Wettbewerbe“.

Die Webseite proklima-wiesbaden.de, entwickelt von der Agentur für Webdesign „360Vier“, wurde mit dem German Design Award 2020 in der Kategorie „Excellent Communications Design Web“ ausgezeichnet. Der Preis hebt innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter hervor, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind.

Die international besetzte Jury begründete ihre Entscheidung mit den Worten: „Das Design der Wiesbadener Klima-Plattform besticht mit sympathischen Illustrationen und einer modernen grafischen Gestaltung, welche die umfangreichen Themen übersichtlich strukturiert präsentiert. Eine gut gemachte Seite mit einer bedienerfreundlichen Oberfläche, die eindrucksvoll aufzeigt, was zum Klimaschutz bereits alles geschieht, und die dazu motiviert, einfach mitzumachen.“

Mit dem Design und der Entwicklung der Webseite wurde der zweite Preis, nämlich Silber in der Kategorie „Webseite“ des Annual Multimedia Award gewonnen. Dieser Preis dokumentiert wegweisende Arbeiten und Entwicklungen, den „State of the Art“. „Ich freue mich sehr darüber, dass Wiesbaden mit seiner Klima-Webseite als einzige Kommune neben großen namhaften Unternehmen ausgezeichnet wurde“, betont Kowol abschließend.

Weitere Informationen gibt es unter www.proklima-wiesbaden.de.

