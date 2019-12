Wiesbaden – Die Polize meldet: Rund ein Dutzend Einbrüche rund um Heiligabend

Wiesbaden, 20.12.2019 bis 24.12.2019.

Wiesbaden – (pl) Rund um Heiligabend wurden bei der Wiesbadener Polizei rund ein Dutzend Einbrüche zur Anzeige gebracht.

Im Verlauf des Wochenendes vor Weihnachten hatten es die Einbrecher auf die Jugendwerkstatt in der Hasengartenstraße, ein Café in der Kirchgasse sowie ein Bürogebäude im Kreuzberger Ring abgesehen und entwendeten unter anderem Bargeld, Einrichtungsgegenstände sowie Akten. Die drei Einbrüche wurden am Montag festgestellt.

Am Montag wurden vier Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen zwischen 11.15 Uhr und 12.00 Uhr in der Fritz-Kalle-Straße, zwischen 06.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Steinern Straße, zwischen 15.00 Uhr und 17.10 Uhr in der Arndtstraße und um 18.50 Uhr in der Anne-Frank-Straße zu. Während es den Einbrechern in einem Fall nicht gelang in die Wohnung einzudringen, erbeuteten sie bei den anderen Einbrüchen unter anderem hochwertige Schmuckstücke im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

In der Nacht zu Heiligabend hatten es die Täter auf ein Reihenhaus in der Sachsenstraße und die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Sundgaustraße abgesehen. Die Einbrecher verschafften gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und ließen aus dem Reihenhaus diverse Schmuckstücke sowie Bargeld und aus den Kellerräumen diverse Lebensmittel mitgehen. Drei Einbrüche wurden der Polizei dann im Verlauf des 24.12.2019 gemeldet.

Gegen 08.15 Uhr waren zwei unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung in der Erich-Ollenhauer-Straße eingedrungen und hatten anschließend einen kleinen Tresor sowie Uhren entwendet. Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Fondetter Straße zwischen 17.35 Uhr und 18.45 Uhr sowie bei einem Wohnungseinbruch in der Otto-Wels-Straße zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr erbeuteten die Unbekannten hochwertige Schmuckstücke.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Wiesbaden – Polizeipräsidium Westhessen