Wiesbaden – Eilmeldung: Wasserrohrbruch in der Schönaustraße – Buslinie 23 kann Haltestellen nicht anfahren

Wiesbaden – Eilmeldung: Aufgrund eines Wasserrohrbruchs können ab sofort die Haltestellen „Kornblumenweg“ und „Nelkenweg“ von der Buslinie 23 in beide Richtungen nicht angefahren werden. Die Haltestellen „Kornblumenweg“ und „Nelkenweg“ werden ersatzweise von der Linie 45 angedient.

Für die Haltestelle „Kornblumenweg“ der Linie 23 ist je eine Ersatzhaltestelle in der Freudenbergstraße, Höhe Hausnummer 166, und gegenüber eingerichtet. Die Haltestelle „Eichendorfschule“ entfällt für alle Linien. Nächste Zusteigemöglichkeiten sind hier die Haltestellen „Veilchenweg“ in der Stegerwaldstraße für die Linie 45 sowie die Haltestelle „Hermann-Löns-Straße“ in der Hermann-Löns-Straße für die Linie 23. Die Haltestellen „Hermann-Löns-Straße“ und Heinrich-Zille-Straße“ werden nur von den Linien 23 und N11 angefahren.

Weitere Informationen gibt es in den Fahrplankästen an den Haltestellen sowie unter Telefon (0611) 45 22450.

