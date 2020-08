Wiesbaden – Entwicklung des Wohnquartiers „Gräselberg – Auf den Eichen“ in Biebrich: Bebauungsplan wird ausgelegt

Erstellt in

Wiesbaden – Der Entwurf des Bebauungsplans für den Planbereich „Gräselberg – Auf den Eichen“ wird von Donnerstag, 20. August, bis Donnerstag, 1. Oktober 2020, im Raum für öffentliche Auslegungen im Verwaltungsgebäude des Dezernates für Stadtentwicklung und Bau, Gustav-Stresemann-Ring 15, öffentlich ausgelegt. „Das ist ein entscheidender Schritt zur Entwicklung des neuen Wohnquartiers im Ortsbezirk Biebrich,“ so Stadtentwicklungsdezernent Hans-Martin Kessler. „Mit der Entwicklung des neuen Wohnquartiers ‚Gräselberg – Auf den Eichen‘ entsteht ein weiterer Stadtbaustein, der die bestehenden Siedlungsbereiche ergänzt und der Stadtentwicklung neue Impulse gibt.“

Die Stadt Wiesbaden hat der Entwicklung bekannter Wohnbaupotenziale sowie der Identifikation zukünftiger Wohnbauflächen eine hohe Priorität eingeräumt. Das Plangebiet „Auf den Eichen“ in Biebrich zählt zu diesen Flächenpotenzialen. Hier soll für die steigende Zahl von Einwohnern in stadtnaher Lage ein neues Wohngebiet mit rund 400 Wohneinheiten entstehen.

Um ein qualitativ anspruchsvolles städtebauliches Konzept zu finden, wurde ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb für das Baugebiet durchgeführt. Der siegreiche Entwurf des Büros Reicher-Haase Assoziierte GmbH, Aachen, bildet die Grundlage für die Erarbeitung des Rahmenplans. Dieser wurde ab 2017 im Hinblick auf eine höhere bauliche Dichte sowie die Erhöhung des Anteils an Mehrfamilienhäusern angepasst und dient als Grundlage für den Bebauungsplan. Die GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH hat im gleichen Jahr den großen Flächenanteil von der Stadt übernommen und betreibt seitdem in Kooperation mit der Stadt und der SEG die Entwicklung der Flächen.

Im besonderen Fokus steht dabei eine gute Wohnqualität mit Angeboten im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau. Die Planung soll eine städtebaulich und schalltechnisch überzeugende Lösung für das Nebeneinander von stark befahrenen Straßen und Wohnnutzung finden. An zentraler Stelle im Gebiet entsteht ein Quartiersplatz als Mittelpunkt und Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner. An diesem Platz befindet sich auch eine Kindertagesstätte, die in ein Mehrfamilienhaus integriert wird.

Der Entwurf des Bebauungsplans für den Planbereich „Gräselberg – Auf den Eichen“ kann vom 20. August bis zum 1. Oktober im Raum für öffentliche Auslegungen im Verwaltungsgebäude des Dezernates für Stadtentwicklung und Bau, Gustav-Stresemann-Ring 15, eingesehen werden. Auf Grund der besonderen Umstände durch Covid-19 ist die Dauer der Auslegung um zwei Wochen verlängert worden. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich die Planung, montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr anzusehen. Anregungen und Stellungnahmen zu der Planung können ebenfalls abgegeben werden. Es ist zu beachten, dass der Publikumsverkehr im Verwaltungsgebäude Gustav-Stresemann-Ring 15 gegenwärtig eingeschränkt ist; daher muss am Haupteingang für den Einlass geklingelt werden, um in den Raum für öffentliche Auslegungen zu gelangen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Bei Beratungs- oder Erläuterungsbedarf wird jedoch darum gebeten, über die E-Mail-Adresse staedtebau@wiesbaden.de oder telefonisch unter (0611) 316471 einen Termin zu vereinbaren.

Die Unterlagen zu dieser Bauleitplanung stehen auch im Internet unter http://www.wiesbaden.de/auslegung während der Auslegungsfrist zur Ansicht zur Verfügung. Hier besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine Stellungnahme über ein Online-Beteiligungsformular abzugeben.

