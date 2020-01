Wiesbaden – Erfolgreiche Wiesbaden-Präsentation in den arabischen Golfstaaten

Wiesbaden – Die für die touristische Vermarktung der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden zuständige Wiesbaden Congress & Marketing GmbH ist in dieser Woche gemeinsam mit Hessen Trade & Invest GmbH, auf der „Arab Health“ in Dubai präsent. Auf der größten und bedeutendsten Fachmesse für Gesundheit und Medizin in der MENA Region (Middle East & Northern Africa) sind mehr als 4.200 Aussteller vertreten; erwartet werden in diesen Tagen 100.000 Teilnehmer aus über 150 Ländern. Damit zählt sie zu einer der größten Fachmessen der Branche weltweit.

„Bei der Wahl des Behandlungsortes und der medizinischen Versorgung ist oftmals ein wichtiger Faktor, welche Möglichkeiten Begleitpersonen in der Gestaltung ihres Aufenthalts haben. Traditionelle Gesundheitsstandorte wie Wiesbaden punkten eindeutig mit ihrer Geschichte und den Erlebnismöglichkeiten von Kultur bis Gastronomie“, erläutert Wirtschaftsdezernent und Bürgermeister Dr. Oliver Franz die erste Teilnahme der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH an der Messe.

Während das Land Hessen zahlreiche Wirtschaftsunternehmen und Leistungsträger aus dem Bereich Medizin und Gesundheit am Hessen-Stand präsentiert, wirbt die Landeshauptstadt – vor allem mit ihren vielfältigen Facetten als attraktive besuchens- und lebenswerte Stadt neben den Behandlungspaketen von Kooperationspartnern

„Wiesbaden als Stadt mit viel Grün, die Freizeitmöglichkeiten besonders für Familien und die historische Bausubstanz als eindrucksvolle Kulisse sind nicht nur die Themen, mit denen wir in Dubai überzeugen, sondern dies bereits vergangene Woche bei über 40 Verkaufsgesprächen in Kuwait, im Oman und Saudi Arabien getan haben.“, berichtet Martin Michel, Geschäftsführer der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH, von den sogenannten „Sales Calls“, die im Vorfeld der Arab Health abgehaltenen wurden.

Bei diesen Verkaufsreisen wurden in Kooperation mit einer ortsansässigen Agentur diverse Verkaufsgespräche und Workshops in den Niederlassungen von Reiseveranstaltern vereinbart und die Produkteinkäufer aus erster Hand über Reiseideen und Programmmöglichkeiten in Wiesbaden und der Region informiert.

