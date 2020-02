Wiesbaden – Erschüttert: Grüne zum Anschlag in Volkmarsen

Wiesbaden – Grüne: „Die Nachricht von dem offensichtlich vorsätzlich herbeigeführten Anschlag beim heutigen Karnevalsumzug in Volkmarsen erschüttert uns erneut zu tiefst. Wir denken an alle diejenigen, deren Angehörige und Freunde verletzt wurden. Besonders an die verletzen Kinder und ihre Eltern, die um die schnelle Genesung ihrer Kinder bangen müssen. Wir hoffen auf schnelle Aufklärung des schrecklichen Vorfalls und wünschen allen Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung“, erklären die Abgeordneten der Region Waldeck-Frankenberg Jürgen Frömmrich und Daniel May.

