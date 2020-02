Wiesbaden – Event: Soccer Night am Freitag, 14. Februar

Wiesbaden – Am Freitag, 14. Februar, findet in der Sporthalle am Elsässer Platz die Wiesbadener „Soccer Night“ statt. Dieses Fußballturnier für Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren wird von Moja e.V. in Kooperation mit der Abteilung Jugendarbeit, WI&YOU des Amtes für Soziale Arbeit veranstaltet.

Während die Jugendlichen in zwei Altersgruppen (12 bis 15 und 16 bis 20 Jahre) um den Turniersieg spielen, wird ein DJ mit coolen Beats für Stimmung sorgen.

Das Turnier der 12- bis 15-Jährigen beginnt um 17.30 Uhr, während die Älteren ab 21 Uhr die Siegermannschaft ausspielen.

Interessierte Jugendliche können sich im Jugendzentrum Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38, anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Team. Eine Mannschaft besteht aus fünf Spielern und zwei Ersatzspielern. Als Ansprechpartner steht Alexander Sommer vom Amt für Soziale Arbeit zur Verfügung, Telefon (0611) 314624.

